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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %3,1 arttı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 13:52:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %8,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %8,2 düşüşle 24,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %3,1 artışla 228,71 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Ekim ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %4,8 düşüş ve yıllık %17,3 artışla 1,56 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk 10 ayında ise söz konusu satışlar yıllık %21 artışla 14,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: demir cevheri  Güney Amerika  hammaddeler  Brezilya  ith/ihr istatistikleri  Vale  |  benzer haberler »


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