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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %6,1 arttı

Perşembe, 23 Eylül 2021 15:30:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ağustos ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %14,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3,5 düşüşle 28,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %6,1 artışla 178,12 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Ağustos ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %7,6 düşüş ve yıllık %22,5 artışla 1,58 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk sekiz ayında ise söz konusu satışlar yıllık %19 artışla 11,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  ith/ihr istatistikleri  demir cevheri  hammaddeler  Brezilya  |  benzer haberler »


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