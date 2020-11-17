Vale ve Minas Gerais eyaleti multi-milyar dolarlık Brumadinho anlaşması için görüşme halinde

Salı, 17 Kasım 2020 11:49:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale ve Minas Gerais eyaleti, 272 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Brumadinho faciası konusunda bir anlaşmaya varmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Olası anlaşmanın şartları mahkeme tarafından gizli tutuluyor, ancak çıkan haberlere göre anlaşma 28 milyar BRL (5,7 milyar $) değerinde olabilir. Ayrıca, bu anlaşmaya faciadan etkilenen aileler dahil edilmedi.

Faciadan etkilenenlere teknik ve yasal danışmanlık sağlayan Guaicuy Kuruluşu, anlaşmanın 54 milyar BRL (9,9 milyar $) seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Minas Gerais hükümeti ile Brumadinho faciasına dair yapılacak olası anlaşma, savcılar tarafından Mariana’ya dair açılan 155 milyar BRL (28,5 milyar $) değerindeki davayı etkilemiyor.