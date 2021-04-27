Vale ilk çeyrekte net kârını artırdı, cevher fiyatlarındaki artışın sürmesini bekliyor

Salı, 27 Nisan 2021 13:49:51 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci ve çelik üreticisi Vale bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, birinci çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 239 milyon $ net kâra ve bir önceki çeyrekte kaydedilen 739 milyon $ net kâra kıyasla 5,54 milyar $ net kâr elde ettiğini bildirdi.

Şirketin satış geliri ise söz konusu dönemde yıllık bazda %81,6 artış ve çeyreklik bazda %14,3 düşüşle 12,64 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, Vale’nin AVFÖK’ü bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 4,24 milyar $’a kıyasla artış göstererek 8,35 milyar $ olurken, AVFÖK marjı bir önceki çeyrekte kaydedilen %29’dan %66’ya yükseldi.

Öte yandan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde Vale New Caledonia’daki faaliyetlerinin satışını tamamladı.

Şirketin açıklamasına göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinin sonunda artmaya başlayan demir cevheri fiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde mevsimsel arz düşüşü, düşük stok seviyeleri ve Çin’deki toparlanma sonucu rekor seviyelere erişti. Vale, arz sıkıntısından dolayı demir cevheri fiyatlarında kaydedilen artışın bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesini ve yılın geri kalanında ise Çin’deki üretim kısıtlamalarının cevher talebini etkilemesini bekliyor.