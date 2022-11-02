Vale ile bazı Orta Doğu ülkeleri düşük karbonlu üretim yapacak merkezler inşa etmek için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 10:00:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman yetkilileri çelik sektörüne yönelik düşük karbonlu ürünlerin üretileceği sanayi merkezleri inşa etmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

Söz konusu sanayi merkezlerinde karbon salımı önemli ölçüde azaltılarak iç ve dış piyasalara yönelik sıcak briketlenmiş demir ile çelik ürünleri üretilecek.

Vale, doğal gaz ile yapılacak sıcak briketlenmiş demir üretimi sayesinde yüksek fırın ve bazik oksijenli fırında yapılan üretime kıyasla karbon salımının %60 azalacağını söyledi.

Şirket söz konusu iş birliğinin 2035 yılına kadar Kapsam 3 salımlarını %15 azaltma taahhüdünü gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Vale ayrıca Paris Anlaşması kapsamında Kapsam 1 ve 2 salımlarını 2030 yılına kadar %33 azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır salımlı üretici olmayı hedefliyor.