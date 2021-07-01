Vale güneş enerjisi projesine 500 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 01 Temmuz 2021 11:02:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, karbonsuzlaşma ve faaliyetlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırma süreçleriyle ilgili planlarını açıkladı.

Yatırımcılara yapılan bir sunumda şirket, 2022 yılının Ekim ayında devreye alınması beklenen Sol do Cerrado güneş enerjisi projesine 500 milyon $ yatırım yapacağını belirtti. Böylelikle, Vale, enerji maliyetlerini yıllık 70 milyon $ azaltabilecek.

Şirket ayrıca, Folha Larga Sul rüzgar enerjisi projesinin de enerji maliyetlerini yıllık 15 milyon $ azaltmasını bekliyor.

Peletleme faaliyetleri için yeni süreçleri değerlendirdiğini ifade eden Vale, şimdilik açıklanmayan yenilikçi bir demir cevheri projesi olduğunu ekledi.

Vale’nin karbon salımının %11’ini elektrik, %32’sini madencilik ve lojistik, %57’sini ise metalürji ve peletleme faaliyetleri oluşturuyor.