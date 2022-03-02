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Vale barajlarını vaktinde devre dışı bırakmadığı için yaklaşık 46 milyon $ ödeme yapacak

Çarşamba, 02 Mart 2022 10:05:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale tehlike arz eden barajlarını Minas Gerais eyaletinin tanıdığı mühlet içerisinde devre dışı bırakmadığı için 236,7 milyon BRL (45,8 milyon $) ödeme yapacak.

Edinilen bilgilere göre, şirket ödemeyi sekiz yıl vadeli olarak her yıl 25 Mart tarihinde yapacak.

Vale, Minas Gerais eyaleti başsavcılığı, Minas Gerais eyaleti çevre düzenleme kurumu ve hem eyalet hem de federal savcılarıyla taahhütname imzaladı.

Minas Gerais eyaleti Başsavcısı Sérgio Pessoa, Vale’nin yapacağı ödemeyle eyaletteki çevre politikalarına, yönetmeliklere ve baraj güvenliği denetimlerine yatırım yapılacağını söyledi.


Etiketler: Brezilya  Vale  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »

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