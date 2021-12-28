Vale Anglo American’ın Minas-Rio projesinden hisse satın almayı düşünüyor

Salı, 28 Aralık 2021 10:31:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin Anglo American Brazil’e ait Minas-Rio demir cevheri projesinden azınlık hissesi satın almayı veya projenin ana hissedarlardan olmayı düşündüğü öğrenildi.

Vale’nin 529 kilometre uzunluğunda sulu taşıma hattı bulunan söz konusu projeden %30-40 hisse satın alacağı bildirilirken, piyasa kaynakları, şirketin ana hissedarlardan biri olabileceğini de ifade etti.

Kaynaklar, konuya ilişkin görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve sonuca varmayabileceğini de ekledi.

Minas-Rio projesinden satın alacağı hisseler sayesinde Vale, yıllık 400 milyon mt demir cevheri üretme hedefine ulaşabilecek.