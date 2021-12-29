﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale Anglo American’ın Minas-Rio projesinden hisse satın alacağına dair haberleri yalanladı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 14:37:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Anglo American Brazil’e ait Minas-Rio demir cevheri projesinden hisse satın alacağına dair medyada çıkan haberleri resmi olarak yalanladı. Şirket bu konuda herhangi bir karar, anlaşma veya taahhüt bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan şirket, daha önce kendi Serpentina Projesi’nin maden kaynaklarını geliştirmek amacıyla Anglo American ile olası bir ortaklık için ön görüşme yaptığını belirtti. Ancak tarafların bu konuda herhangi bir kararı veya taahhüdü bulunmuyor.


Etiketler: Vale  Güney Amerika  devralım  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Ara

Brezilya mahkemesi Vale’nin Ferrous Resources devralımını iptal etti
20 Ara

Anyang Steel Vale’nin Çin merkezli ortak girişimindeki azınlık hissesini satın almayı planlıyor
20 Ara

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %3,7 arttı
15 Ara

Brezilya Yüksek Mahkemesi ormanlık araziyi yok etmesi nedeniyle Vale’yi para cezasına çarptırdı
08 Ara

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,9 arttı