Vale Anglo American’ın Minas-Rio projesinden hisse satın alacağına dair haberleri yalanladı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 14:37:06 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Anglo American Brazil’e ait Minas-Rio demir cevheri projesinden hisse satın alacağına dair medyada çıkan haberleri resmi olarak yalanladı. Şirket bu konuda herhangi bir karar, anlaşma veya taahhüt bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan şirket, daha önce kendi Serpentina Projesi’nin maden kaynaklarını geliştirmek amacıyla Anglo American ile olası bir ortaklık için ön görüşme yaptığını belirtti. Ancak tarafların bu konuda herhangi bir kararı veya taahhüdü bulunmuyor.