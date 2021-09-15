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Vale 2021-2022 yıllarına yönelik demir cevheri üretim kapasitesi beklentilerini açıkladı

Çarşamba, 15 Eylül 2021 09:58:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yılın ve 2022 yılının sonuna yönelik demir cevheri üretim kapasitesi beklentilerini açıkladı.

Şirket, demir cevheri üretim kapasitesinin bu yılın sonunda 343 milyon mt’a, 2022 yılının sonunda ise 370 milyon mt’a çıkmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, “orta vadede”, demir cevheri üretim kapasitesinin 400 milyon mt’a çıkarılmasının beklendiği dile getirilse de konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Vale, uzun vadede, demir cevheri üretim kapasitesinin 400-450 milyon mt’a çıkmasını; bu yılın sonuna kadar, yalnızca Northern System üretim sahasının, demir cevheri üretim kapasitesine 205 milyon mt katkıda bulunmasını bekliyor. Ayrıca, 2022 yılının sonunda, Northern System’in demir cevheri üretim kapasitesinin değişim göstermeyerek 205 milyon mt seviyesinde yer almasının ancak “orta vadede” 215 milyon mt’a ve “uzun vadede” 240-260 milyon mt çıkmasının beklendiği bildirildi.

Carajás demir cevheri madeni Northern System üretim sahasında yer alıyor.


Etiketler: Brezilya  demir cevheri  hammaddeler  madencilik  Güney Amerika  Vale  |  benzer haberler »


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