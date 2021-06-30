Uslu Demir Çelik yedi yeni hat için 110 milyon TL yatırım yapacak

Çarşamba, 30 Haziran 2021 17:35:37 (GMT+3) | İstanbul

Samsun ve İzmir’deki tesislerinde sac ve profil üretimi yapan Uslu Demir Çelik’in bu sene içinde Samsun ve Osmaniye’de yeni yatırımlarını devreye alacağı bildiriliyor. Şirket, Osmaniye OSB’de toplam 5 hat içeren 20.000 metrekarelik çelik servis merkezi projesine 1 ay içinde başlamayı planlıyor. Tesisin kapasite ve verimlilik açısından ülkenin en iyi tesislerden biri olması bekleniyor. Uslu Demir Çelik, Samsun’da ise lazer kesim cihazı ve trapez sac hattı makineleri için yatırım yapacak. Aynı zamanda şirket, beyaz eşya sektörüne hizmet vermek amacıyla ince rulo sac üretmek üzere, İzmir’deki tesisinin yanına yeni inşa edilen ek fabrikada yeni dilme hattını devreye sokacak. Uslu Grup, toplam 7 yeni üretim hattı için 110 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyor.

Uslu Grup Genel Müdürü Selim Uslu, pandemi döneminde %25-30 civarında daralma yaşamalarına rağmen yurt içi faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Uslu’ya göre, dünya genelinde uygulanan karantina önlemleri nedeniyle üretim ve lojistik alanlarında yaşanan sorunlar, tedarik zincirinin bozulmasına yol açtı ve çelik sektöründe arz eksikliği yaratarak piyasayı olumsuz etkiledi. Öte yandan, piyasanın Mayıs ayıyla birlikte hareketlenmeye başlaması ve çelik fiyatlarının da yaz döneminde artışa geçmesinin ardından talep oldukça güçlendi. Şirketin geniş ürün çeşitliliğini ve yüksek stok seviyesini koruyarak fiyat artışlarından olumlu yararlandığı belirtildi. 2020 yılında 850 milyon TL ciro elde eden grup şirketlerinin 2021 yılı ciro hedefi ise 1,5 milyar TL olarak belirlendi.

Samsun merkezli Uslu Demir Çelik, 1991 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve çelik sac, boru, profil ve yapısal çelik satışlarının yanında, flanş imalatı, trapez sac boy kesim hattı, lazer ve plazma kesici gibi makineler ile müşterilerine hizmet veriyor.