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Usiminas 5 No’lu yüksek fırın konvertörünü değiştirecek

Salı, 18 Mayıs 2021 11:18:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Danieli Corus’un, Brezilyalı yassı çelik üreticisi Usiminas’ın yıllık 4,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip Ipatinga entegre çelik tesisinde bulunan 5 No’lu yüksek fırın konvertörünü değiştireceğini açıkladı.

Yeni 180-t konvertör, Danieli patentli süspansiyon sistemiyle donatılacak. Bu yenileme projesinin bir parçası olarak Q-Temp 2.0 sıcaklık izleme sistemi ve EIC/otomasyon paketleri de kurulacak.

Yeni konvertörün 2023 yılında devreye alınması planlanıyor.

Danieli Corus, 2018 yılında Usiminas’ın 4 No’lu yüksek fırınını değiştirmişti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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