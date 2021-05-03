US Steel Mon Valley tesisine yapacağı 1,5 milyar $ yatırımı iptal etti

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 11:50:02 (GMT+3) | San Diego

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD’li çelik üreticisi US Steel, Mon Valley tesisindeki yatırım projesini iptal etti. Şirket, 2019 yılında, 1,5 milyar $ değerinde modern ve sürdürülebilir yeni bir döküm ve haddeleme hattı kurulacağını taahhüt etmişti.

Projenin, 2022 yılında tamamlanması bekleniyordu.

Ancak, US Steel, COVID-19 pandemisinin yarattığı “stresin” ve iklim değişiminin, verdikleri karar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Bunun yanında, Allegheny County Sağlık Müdürlüğü’nden beklenen ruhsatın gecikmesinin de inşaatın ilerleme sürecini önemli ölçüde yavaşlattığı eklendi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David Burritt, “Ekipman üretimi ve şantiye hazırlıklarını başlatmıştık,” dedi. Burritt, “Ancak, 170 milyon $ değerinde yatırım yapılmasına ve ekipmanların Pittsburgh bölgesindeki depolarda muhafaza edilmesine rağmen, halen projenin başlangıç aşamasındayız. Buna karşın, başka bir eyalette yer alan rakip bir çelik üreticisi, yeni bir çelik üretim tesisi kuracağını ve bu yıl içinde çelik üretimine hazır olacağını duyurdu,” şeklinde sözlerine devam etti.

Öte yandan, Burritt, pandeminin başlangıcında, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün, Mon Valley tesisi için ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak ertelenmesi kararını kabul ettiğini ama “yaşanan bu ertelemenin, hızla karbonsuz üretime geçen dünya çelik üretiminin geleceğine dair anlayışlarını genişletmelerini sağlayan bir zaman aralığı tanıdığını” söyledi.

Nisan ayının başında şirket, 2050 yılına dek karbonsuz üretime geçeceğini açıklamıştı. US Steel, çelik üretiminin Mon Valley tesisinde devam edeceğini belirtirken, Burritt ise tesis için planlanan yatırımın “başka bir yere de gidebileceğini” dile getirmişti.