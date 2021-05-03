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US Steel ilk çeyrekte 91 milyon $ net kâr elde etti

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 12:19:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel, bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 391 milyon $ net zarara kıyasla, 91 milyon $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin, söz konusu çeyrekteki net satış geliri, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 2,75 milyar $’a kıyasla 3,66 milyar $ oldu.

Söz konusu çeyrekte US Steel’in toplam çelik sevkiyatları, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 3,5 milyon tona kıyasla 3,9 milyon ton olurken; hammadde kapasite kullanım oranı, yassı mamul segmentinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen %74’e kıyasla %62 oldu.

US Steel’in Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, “Faaliyetlerimiz ile ilgili olumlu düşüncelerimiz, ilk çeyrekte gösterdiğimiz performansla açık bir şekilde doğrulandı,” dedi. Burritt sözlerine, “İlk çeyrekte, düzenlenmiş AVFÖK’ümüzün 551 milyon $ olması, güçlü müşteri talebini ve güçlü sonuçlar veren amaca uygun yönetim faaliyetlerimizi yansıtıyor. Söz konusu çeyrekte %32 AVFÖK marjı sağlayan ve düzenlemiş AVFÖK marjımıza 300 baz puan katkı sağlayan Big River Steel’de kalan hisseleri tam zamanında satın almış olmamızın avantajından faydalanıyoruz. Güçlü bir piyasa ve sermaye dağıtımına yönelik disiplinli yaklaşımımız, kazancımızı nakit akışına dönüştürmemiz için bizi iyi bir noktaya konumlandırıyor,” şeklinde devam etti.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  US Steel  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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