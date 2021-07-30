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US Steel ikinci çeyrekte 1,01 milyar $ net kâr elde etti

Cuma, 30 Temmuz 2021 11:24:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel’in yaptığı açıklamada, şirketin, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 589 milyon $ net zarara kıyasla 1,01 milyar $ net kâr elde ettiği belirtildi.

Ayrıca, şirketin net satış gelirleri, 2020 yılının aynı çeyreğinde açıklanan 2,09 milyar $’a kıyasla 5,03 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, US Steel’in toplam çelik sevkiyatları, 2020 yılın aynı döneminde kaydedilen 1.862.450 mt’a kıyasla 3.647.789 mt oldu. Yassı çelik üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı aynı dönemde, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %35’e kıyasla %59 seviyesine çıktı.

US Steel’in Başkanı ve CEO’su David B. Burritt konuya ilişkin, “Bugünün güçlü piyasa koşullarının devam edeceğine dair beklentilerimiz olumlu. En güçlü ve verimli şekilde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Bilançomuzun artmasıyla birlikte emekli maaşı ve emeklilik sonrası diğer yan haklar planımız tamamen finanse ediliyor. Geleceğe daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için günümüzün destekleyici piyasa koşullarından faydalanıyoruz,” açıklamasını yaptı.

Burritt, üçüncü çeyrekte, şirketin yeni bir rekor kırmasının ve şimdiye dek kaydedilen en iyi düzenlenmiş AVFÖK’ü elde etmesinin beklendiğini ifade etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  US Steel  çelik üretimi  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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