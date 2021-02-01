US Steel dördüncü çeyrekte net kazancını artırdı, 2020 yılında 1,17 milyar $ net zarar elde etti

Pazartesi, 01 Şubat 2021 12:23:20 (GMT+3) | San Diego

US Steel Corp., 2020 yılının dördüncü çeyreği için 49 milyon $ net kazanç açıkladı, 2019 yılının son çeyreğinde şirket 668 milyon $ net zarar kaydetmişti. 2020 yılının tamamında ise şirket 1,17 milyar $ net zarar elde etti, 2019 yılında 630 milyon $ net zarar açıklamıştı.

2019 yılının son çeyreğinde 2,82 milyon $ net satış geliri elde eden şirketin 2020 yılının son çeyreğinde şirketin net satışları 2,56 milyar $ oldu. Yılın tamamında ise net satış geliri 9,74 milyar $ olarak kaydedildi, 2019 yılında net satış geliri 12,94 milyar $ olmuştu.

2020 yılının son çeyreğinde US Steel’in çelik sevkiyatları, 3,47 milyon mt olan 2019 yılı dördüncü çeyreğine kıyasla 3,17 milyon mt olurken, yılın tamamında sevkiyatlar 2019 yılındaki 15,06 milyon mt’dan 12,22 milyon mt’a geriledi.

Dördüncü çeyrekte şirketin kapasite kullanım oranı yassı mamul segmentinde 2019 yılının %60 oranına kıyasla %58’e indi. Yılın tamamında ise %67 olan 2019 yılına kıyasla %55’e geriledi.

Şirketin CEO’su David B. Burritt, “2021 yılına girerken performansımız güçlenmeye devam ediyor ve canlı piyasanın artan talep, düşük stoklar ve güçlü hammadde fiyatlarıyla birlikte desteklenmeye devam edeceğini düşünüyoruz,” dedi.