US Steel dördüncü çeyrekte 1,07 milyar $ net kâr elde etti

Pazartesi, 31 Ocak 2022 10:01:25 (GMT+3) | San Diego

US Steel’in yaptığı açıklamada, şirketin 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 49 milyon $ net kâra kıyasla 1,07 milyar $ net kâr elde ettiği belirtildi. Ayrıca şirketin net satış gelirleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde açıklanan 2,56 milyar $’a kıyasla 5,62 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2021 yılının tamamında, US Steel, 2020 yılında kaydedilen 1,17 milyar $ net zarara kıyasla 4,17 milyar $ net kâr elde ederken, net satış gelirleri 2020 yılında kaydedilen 9,74 milyar $’a kıyasla 20,28 milyar $ oldu.

Söz konusu çeyrekte, US Steel’in toplam çelik sevkiyatları, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 2.875.775 mt’a kıyasla 3.401.942 mt oldu. Toplam çelik sevkiyatları 2021 yılının tamamında, 2020 yılında kaydedilen 11.067.654 mt’a kıyasla 14.424.327 mt seviyesinde yer aldı.

Yassı çelik üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı aynı dönemde, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %58’e kıyasla %51 seviyesine geriledi. 2021 yılının tamamında yassı çelik üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı, 2020 yılında kaydedilen 55’e kıyasla %58 oldu. Boru üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen %7’ye kıyasla %62 seviyesine çıkarken, bu oran 2021 yılının tamamında, 2020 yılında kaydedilen %7’ye kıyasla %52 seviyesinde kaydedildi. Ayrıca elektrik ark ocağıyla üretim yapan tesislerin kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte %82 ve yılın tamamında %81 seviyelerinde yer aldı.