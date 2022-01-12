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US Steel Arkansas’ta 3 milyar $ yatırımla yeni bir üretim tesisi inşa edecek

Çarşamba, 12 Ocak 2022 17:30:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel, Arkansas’ta 3 milyar $ yatırımla yeni bir üretim tesisini hayata geçirmeyi planladığını ve söz konusu tesisin Big River Steel tesisine yakın bir sahada inşa edileceğini duyurdu.

Yeni tesiste gelişmiş üretim kapasitesi yıllık 3 milyon ton seviyesinde yer alacak iki adet elektrik ark ocağı, modern kesintisiz döküm ve gelişmiş bitirme birimleri bulunacak.

İnşaatın temelinin bu yılın birinci çeyreğinde atılabileceğini belirten şirket, 2024 yılında projenin tamamlanıp faaliyete geçmesini beklediğini de ekledi.

Söz konusu tesisin inşası tamamlandığında Big River Steel ile birlikte üretim kapasitesi 6,3 milyon ton seviyesinde yer alacak bir mega üretim tesisi oluşturulacağını söyleyen US Steel, Big River Steel’de inşası devam eden taneleri yönlendirilmemiş silisli sac ile galvanizleme hatları sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade etti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  US Steel  yatırım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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