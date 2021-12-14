Ural Steel demir yolu tekerleği üretimi için yarı mamul kalitesini yükseltecek

Salı, 14 Aralık 2021 14:12:12 (GMT+3) | İstanbul

Metalloinvest’e bağlı Rus çelik üreticisi Ural Steel, diğer bir yerel üretici OMK için demir yolu kütüğü kalitesini geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Şirketlerin Ural Steel ile uzun süreli bir işbirliği var ve bu kapsamda OMK’ya demir yolu tekerleği üretimi için 400.000 mt’dan fazla yarı mamul tedarik ediliyor. Taraflar 2017 yılında 10 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ural Steel’in teknik direktörü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müşteri odaklı olmak ve yüksek kalite üretim yapmak, bu pazardaki liderliğimizin temel unsurlarıdır. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve güvenilir iş koşulları altında çalışmak çok önemli. Bu çalışmamız pandemiyle ilgili sorunlardan dolayı kesintiye uğramayacak,” dedi.

Şirketler, yarı mamullerin ve özellikle de yüksek hızlı trenlerde kullanılacak olan ürünlerin kalitesini geliştirmek için düzenli görüşmeler gerçekleştiriyor. OMK’ya göre, üretici sürekli olarak tekerlek kalitesini yükseltme üzerine çalışıyor ve yeni ürün türlerini global kalite standartlarına göre geliştiriyor.