Union Iron & Steel yerel inşaat demiri pazarındaki varlığını genişletiyor

Cuma, 03 Eylül 2021 15:27:37 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli çelik üreticisi Union Iron & Steel, önde gelen yerel inşaat demiri tüketicileri ile gerçekleştirdiği iş birliklerinde ilerleme kaydettiğini açıkladı. Şirket, özellikle Etihad Rail ve ADNOC’a kaplamasız inşaat demiri tedarik etmek için resmi ürün onayları aldı.

31 Ağustos tarihinde yayımlanan 202101237514 sayılı resmi belgeye göre, Union Iron & Steel, BAE’nin ulusal demir yolu ağının geliştiricisi ve işletmecisi olan Etihad Rail’e inşaat demiri tedarik etmek için Belediye ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan onay aldı. Açıklamaya göre, çelik ürünler, Tarif ve Saih Shuaib arasında bulunan 216 km uzunluğundaki B programı için kullanılacak.

Şirket, Orta Doğu’nun en büyük petrol üreticilerinden biri olan Abu Dhabi National Oil Company’nin inşaat demiri tedarikçisi olarak seçildi.

Bunun yanı sıra şirket, Abu Dabi Emirliği ve Al Ain şehrindeki yetkililerden AN01564954719 numaralı malzeme onayını aldı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, söz konusu belediyelerdeki yetkililer, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, müteahhitlerin yalnızca bu belediyelerde üretilen inşaat demirini kullanmalarını zorunlu kılan kararnameler yayımlamıştı.