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Umman Corona virüsünden dolayı alınan önlemler nedeniyle ticari operasyonları kısıtladı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 16:58:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Umman Yüksek Komite bu ayın sonundaki Kurban Bayramı tatilinde gerçekleştirilecek tüm ticari faaliyetlere, vatandaşların sokağa çıkmasına ve araç kullanımına tamamen yasak getirdiği bir bildiri yayımladı. Ayrıca komite, Corona virüsüne bağlı olarak uygulanan karantinayı 16-31 Temmuz tarihlerinde her akşam 17.00’den 04.00’a kadar üç saat uzattı.

Alınan önlemler, durumu zaten kötü olan ülkenin çelik piyasası oyuncuları üzerinde baskı oluşturabilir. Ummanlı bir inşaat demiri üreticisinin yetkilisi gelişmelerle ilgili olarak, “Umman çelik piyasası bir felakete doğru ilerliyor,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Orta Doğu  Corona virüsü  Oman  |  benzer haberler »


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