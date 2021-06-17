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Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,9 düştü

Perşembe, 17 Haziran 2021 17:13:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna tarafından yayımlanan resmi gümrük verilerine göre, ülkenin yarı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %0,9 düşüşle 3,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, küresel piyasalardaki yüksek fiyatların desteklemesiyle birlikte yıllık %39,4 artışla 1,6 milyar $ oldu. İtalya ile Türkiye’ye yapılan sevkiyatlar Ukrayna’nın toplam yarı mamul ihracatının sırasıyla %29,5 ve %22,1’ini oluştururken, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat ise %9,7’sini oluşturdu.

Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı yalnızca Mayıs ayında yıllık %7,9 düşüşle 522.500 mt oldu. Bu ihracatın değeri, yıllık %66,2 artışla 301,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: çelik üretimi  Ukrayna  ith/ihr istatistikleri  BDT  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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