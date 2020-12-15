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Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde arttı

Salı, 15 Aralık 2020 17:16:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı yıllık %5,5 artışla 6,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde kaydedilen yarı mamul ihracatının değeri yıllık %6,6 düşüş göstererek 2,5 milyar $ oldu. Özellikle İtalya ve Türkiye’ye yapılan ihracatın değeri, toplam değerin sırasıyla %26,1 ve %16,5’ini oluştururken, Çin’e yapılan ihracatın değeri toplam değerin %9,5’ini oluşturdu.

Yalnızca Kasım ayında ise, Ukraynalı çelik üreticilerinin yarı mamul ihracatı yıllık %4,1 düşerek 491.900 mt seviyesinde yer aldı ve bu ihracatın değeri, yıllık %15,8 artışla 199,7 milyon $ oldu.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  BDT  yarı ürünler  Ukrayna  |  benzer haberler »


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