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Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %4,5 arttı, ham çelik üretimi düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 18:11:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrmetallurgprom’un aktardığı bilgiye göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Ukrayna merkezli tesislerin pik demir üretimi yıllık %4,5 artışla 3,50 milyon mt olurken, ham çelik üretimi ise yıllık %1,1 düşüşle 3,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu dönemde nihai mamul üretimi yıllık %0,3 artışla 3,15 milyon mt olurken, ülkenin demir cevheri aglomerat üretimi yıllık %4 artışla 5,34 milyon mt oldu. Yılın ilk iki ayında, ülkenin kok üretimi yıllık %0,1 düşüşle 1,60 milyon mt olurken, çelik boru üretimi ise yıllık %10,6 düşüşle 123.000 mt seviyesinde yer aldı.

11 Mart 2021 tarihi itibarıyla, Ukrayna’nın toplam 21 yüksek fırınından 17 tanesi faaliyet gösteriyordu. Buna ek olarak 16 oksijen konvertörünün 14 tanesi, 16 elektrik ark fırınından beş tanesi ve 17 sürekli döküm makinesinin 16 tanesi faaliyet gösterir durumdaydı.


Etiketler: çelik üretimi  pik demir  ham çelik  Ukrayna  hammaddeler  BDT  |  benzer haberler »


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