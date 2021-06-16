Ukrayna’nın pik demir ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %4,1 arttı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 16:57:11 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna tarafından yayımlanan gümrük verilerine göre, ülkenin pik demir ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4,1 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri söz konusu dönemde, küresel piyasalardaki yüksek fiyatların desteklemesiyle birlikte yıllık %70,8 artışla 600,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Özellikle, Ocak-Mayıs döneminde ABD’ye yapılan pik demir ihracatı, toplam ihracatın %59,4’ünü oluştururken, Türkiye’ye ve İtalya’ya yapılan ihracat ise sırasıyla %13,8 ve %11,8’ini oluşturdu.

Ukrayna’nın pik demir ihracatı sadece Mayıs ayında yıllık %22,9 artışla 242.300 mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu ihracatın değeri yıllık 2,4 kat artışla 157,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.