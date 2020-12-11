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Ukrayna’nın pik demir ihracatı Ocak-Kasım döneminde %20,2 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 15:24:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık bazda %20,2 artarak 2,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Değer bazında ise %11,8 artışla 826,1 milyon $ oldu. Ukrayna çıkışlı pik demirin en büyük alıcısı ABD olmaya devam ederek ilk 11 ayda %58,7’lik payın sahibi olurken, bu ihracatta Çin ve Türkiye’nin payı ise sırasıyla %22,2 ve %6,4 olarak kaydedildi.

Sadece Kasım ayında ise Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık bazda %22,7 düşerek 253.030 mt seviyesinde kaydedildi. Değer bazında ise %11,5 artışla 83,1 milyon $ oldu.


Etiketler: Ukrayna  BDT  ith/ihr istatistikleri  madencilik  hammaddeler  pik demir  |  benzer haberler »


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