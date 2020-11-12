Ukrayna’nın pik demir ihracatı Ocak-Ekim döneminde %28,4 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2020 16:55:08 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık bazda %28,4 artarak 2,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Değer bazında ise %15,1 artışla 742,9 milyon $ oldu. Ukrayna çıkışlı pik demirin en büyük alıcısı ABD olmaya devam ederek ilk on ayda %56,9’luk payın sahibi olurken, bu ihracatta Çin ve Türkiye’nin payı ise sırasıyla %22,4 ve %6,9 olarak kaydedildi.

Sadece Ekim ayında ise Ukrayna’nın pik demir ihracatı yıllık bazda %62,7 artarak 287.700 mt seviyesinde kaydedildi. Değer bazında ise %65,6 artışla 87,4 milyon $ oldu.