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Ukrayna’nın pik demir ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,7 arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 14:12:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın pik demir ihracatı, bu yılın Ekim ayında, yıllık bazda büyük bir düşüş kaydetse de bu yılın Ocak-Ekim döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek seyretmeye devam etti.

Söz konusu ayda, pik demir ihracatı yıllık %27,6 düşüşle 202.500 mt seviyesine geriledi. Bu ihracatın değeri, yıllık %15,5 artarak 100,9 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, pik demir ihracatı, yıllık %2,7 artışla 2,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, yıllık %83,9 artarak 1,37 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, özellikle ABD’ye yapılan pik demir ihracatı, toplam ihracatın %55’ini oluştururken, İtalya’ya ve Türkiye’ye yapılan ihracat sırasıyla %21’ini ve %9,8’ini oluşturdu.


Etiketler: Ukrayna  pik demir  ith/ihr istatistikleri  BDT  çelik üretimi  hammaddeler  |  benzer haberler »


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