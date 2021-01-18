Ukrayna’nın mangan cevheri ithalatı 2020’de düştü, ihracatı ikiye katlandı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 15:21:16 (GMT+3) | İstanbul

Resmi istatistiklere göre, 2020 yılında, Ukrayna’nın mangan cevheri ve konsantre ithalatı yıllık bazda %51,9 düşerek 581.180 mt seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, değer bakımından ise ülkenin mangan cevheri ithalatı söz konusu dönemde yıllık bazda %63,7 düşüşle 76,5 milyon $ oldu. Ukrayna’nın toplam mangan cevheri ithalatında payı %90,45 olan Gana ilk sırada yer alırken, aynı dönemde Rusya ve Güney Afrika ise ülkenin toplam mangan cevheri ithalat değerinin sırasıyla %9,6’sını ve %2,7’sini oluşturdu.

Öte yandan, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna’nın mangan cevheri ve konsantre ihracatı, bir önceki yıl kaydedilen 33.230 mt’a kıyasla, 2020 yılında 69.300 mt’a yükseldi. Değer olarak, söz konusu yılda ülkenin mangan cevheri ithalatı, 2019’daki 3,3 milyon $’a kıyasla, 10,82 milyon $ oldu. Ukrayna’nın toplam mangan cevheri ve konsantre ihracatındaki payı %88 olan ABD ilk sırada yer alırken, aynı dönemde Çek Cumhuriyeti ise toplam ihracat değerinin %10,3’ünü oluşturdu.