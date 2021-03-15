Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Şubat döneminde %10 arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 14:49:12 (GMT+3) | İstanbul

Ukrmetallurgprom’un aktardığı bilgiye göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %10 artışla 1,46 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde Ukrayna’da kok tesislerine yapılan yerel koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları yıllık %12,7 düşüşle 600.000 mt oldu.

Söz konusu dönemde, Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları ise yıllık %2,2 artışla 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Sonuç olarak, ithal koklaşabilir taş kömürünün Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatlarındaki payı, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilene kıyasla 5,2 puan artışla %70,9 oldu.

Bununla birlikte, yılın ilk iki ayında Ukrayna’da kok tesislerine yapılan kok sevkiyatı yıllık %1,6 artışla 1,36 milyon mt olurken, bunun 1,3 milyon mt’u Ukrayna’da üretildi.