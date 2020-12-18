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Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %9 düştü

Cuma, 18 Aralık 2020 16:38:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %9 düşüşle 8,79 milyon mt oldu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde Ukrayna’da kok tesislerine yapılan yerel koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları yıllık %8 düşüşle 3,3 milyon mt oldu. Aynı dönemde, Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları ise yıllık %5 düşüşle 12,09 milyon mt oldu. Sonuç olarak, ithal koklaşabilir taş kömürünün Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatlarındaki payı yıllık 3 puan düşerek %72,7 oldu.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  koklaşabilir taş kömürü  BDT  Ukrayna  |  benzer haberler »


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