Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %9 düştü

Cuma, 18 Aralık 2020 16:38:01 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Ukrayna’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %9 düşüşle 8,79 milyon mt oldu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde Ukrayna’da kok tesislerine yapılan yerel koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları yıllık %8 düşüşle 3,3 milyon mt oldu. Aynı dönemde, Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları ise yıllık %5 düşüşle 12,09 milyon mt oldu. Sonuç olarak, ithal koklaşabilir taş kömürünün Ukrayna kok tesislerine yapılan toplam koklaşabilir taş kömürü sevkiyatlarındaki payı yıllık 3 puan düşerek %72,7 oldu.