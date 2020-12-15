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Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %3 düştü

Salı, 15 Aralık 2020 17:23:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukrayna merkezli üreticilerin ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 18,71 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,7 artışla 18,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu dönemde nihai mamul üretimi yıllık %0,4 düşüşle 16,72 milyon mt olurken, ülkenin demir cevheri aglomerat üretimi yıllık %1,9 artışla 28,99 milyon mt oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin kok üretimi yıllık %5,1 düşüşle 8,82 milyon mt olurken, çelik boru üretimi ise yıllık %16,4 düşüşle 790.000 mt seviyesinde yer aldı.

11 Aralık itibarıyla Ukrayna’nın toplam 21 yüksek fırınından 17 tanesi faaliyet gösteriyordu. Buna ek olarak 16 oksijen konvertörünün 14 tanesi, 15 elektrik ark fırınından beş tanesi ve 17 sürekli döküm makinesinin hepsi faaliyet gösterir durumdaydı.


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