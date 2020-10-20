Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %6,5 düştü

Salı, 20 Ekim 2020 15:35:46 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna çelik sektörü, Covid-19 salgınından ve genel olarak Ukrayna’nın madencilik sektöründe devam eden krizden önemli oranda etkilenerek, yılın ilk dokuz ayında zayıf bir performans sergiledi. Yine de, söz konusu dönemin son aylarında düşüş hızı yavaşladı.

Ukrmetallurgprom’a göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna merkezli üreticilerin ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 15,33 milyon mt olurken, ülkenin pik demir üretimi ise yıllık %2 düşüşle 15,17 milyon mt oldu. Aynı zamanda, söz konusu dönemde nihai mamul üretimi yıllık %2,8 düşüşle 13,71 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında demir cevheri aglomerat üretimi neredeyse değişmeyerek 23,67 milyon mt olurken, aynı dönemde çelik boru üretimi ise yıllık %24,3 düşüşle 620.000 mt seviyesinde kaydedildi.

15 Ekim itibarıyla, Ukrayna’daki toplam 21 yüksek fırından 16 tanesi faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak, 16 oksijen konvertöründen 12’si, 15 elektrik ark ocağından 6’sı ve 17 sürekli döküm makinesinden 15’i çalışıyor.