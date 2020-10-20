﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %6,5 düştü

Salı, 20 Ekim 2020 15:35:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna çelik sektörü, Covid-19 salgınından ve genel olarak Ukrayna’nın madencilik sektöründe devam eden krizden önemli oranda etkilenerek, yılın ilk dokuz ayında zayıf bir performans sergiledi. Yine de, söz konusu dönemin son aylarında düşüş hızı yavaşladı.

Ukrmetallurgprom’a göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna merkezli üreticilerin ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 15,33 milyon mt olurken, ülkenin pik demir üretimi ise yıllık %2 düşüşle 15,17 milyon mt oldu. Aynı zamanda, söz konusu dönemde nihai mamul üretimi yıllık %2,8 düşüşle 13,71 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında demir cevheri aglomerat üretimi neredeyse değişmeyerek 23,67 milyon mt olurken, aynı dönemde çelik boru üretimi ise yıllık %24,3 düşüşle 620.000 mt seviyesinde kaydedildi.

15 Ekim itibarıyla, Ukrayna’daki toplam 21 yüksek fırından 16 tanesi faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak, 16 oksijen konvertöründen 12’si, 15 elektrik ark ocağından 6’sı ve 17 sürekli döküm makinesinden 15’i çalışıyor.


Etiketler: hammaddeler  üretim  ham çelik  BDT  Ukrayna  borular  çelik üretimi  pik demir  boru  demir cevheri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5,5 düştü
03  Kas

Rusya merkezli Evraz’ın üretim ve satışları üçüncü çeyrekte düştü
22  Eki

Ukrayna merkezli Sukhaya Balka’nın demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde %2,2 düştü
22  Eki

Ukraynalı Central GOK’un konsantre demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı
21  Eki

Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %17,6 düştü