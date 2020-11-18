Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5,5 düştü

Çarşamba, 18 Kasım 2020 11:43:17 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukrayna merkezli üreticilerin ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle 16,98 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %1,1 düşüşle 16,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu dönemde nihai mamul üretimi yıllık %2,4 düşüşle 15,17 milyon mt olurken, ülkenin demir cevheri aglomerat üretimi yıllık %0,3 artışla 26,28 milyon mt oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin kok üretimi yıllık %6,3 düşüşle 8,01 milyon mt olurken, çelik boru üretimi ise yıllık %18,3 düşüşle 710.000 mt seviyesinde yer aldı. Üretim sonuçlarındaki düşüşler, çoğunlukla Covid-19 salgınının ve Ukrayna’nın metalurji endüstrisinde genel olarak devam eden krizin bir sonucu oldu.

11 Kasım itibarıyla Ukrayna’nın toplam 21 yüksek fırınından 17 tanesi faaliyet gösteriyordu. Buna ek olarak 16 oksijen konvertörünün 13 tanesi, 15 elektrik ark fırınından altı tanesi ve 17 sürekli döküm makinesinden 16 tanesi faaliyet gösterir durumdaydı.