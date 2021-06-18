Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi Ocak-Mayıs döneminde %0,6 düştü

Cuma, 18 Haziran 2021 14:34:58 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği’nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna merkezli tesislerin ferroalyaj üretimi, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %0,6 düşüşle 338.190 mt oldu.

Söz konusu dönemde, ferromangan üretimi düşüş yaşarken, ferroalyaj üretimi önemli bir artış gösterdi. Buna göre, Nikopol Ferroalloys Plant’in (NZF) ve Zaporozhye Plant’in (ZZF) silikomangan üretimi Ocak-Mayıs döneminde yıllık %2,2 artışla 259.100 mt oldu. Ayrıca, Ukrayna’nın ferrosilikon üretimi söz konusu dönemde yıllık %38,7 artışla 32.570 mt olurken, mangan üretimi ise yıllık 2,7 kat artarak 2.390 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, Kramatorsk Ferroalloys Plant’in (KZF) söz konusu dönemde faaliyet göstermemesi sebebiyle ferromangan üretimi yıllık %29,2 düşüşle 44.120 mt oldu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna’nın, 453.450 mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 210.300 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi, bu yılın ilk beş ayında yıllık %1,3 artışla 663.760 mt seviyesinde kaydedildi.