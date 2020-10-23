﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi Ocak-Eylül döneminde %23,1 düştü

Cuma, 23 Ekim 2020 14:49:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi yıllık bazda %23,1 düşerek 593.800 mt oldu. Söz konusu dönemde ülkenin silikomangan üretimi yıllık %29,3 düşüşle 448.000 mt olurken, ferromangan üretimi yıllık %54,1 artışla 98.730 mt oldu. Ocak-Eylül döneminde ülkenin ferrosilikon üretimi yıllık %20,4 düşüşle 44.880 mt olurken, mangan üretimi de yıllık %56,8 düşüşle 2.210 mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ukrayna’nın 943.500 mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 420.600 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi yılın ilk dokuz ayında yıllık %11,3 artışla toplam 1,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  BDT  Ukrayna  üretim  ferroalyaj  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5,5 düştü
23  Eki

Ukrayna merkezli ZZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak-Eylül döneminde %23 düştü
21  Eki

Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %17,6 düştü
21  Eki

Ukrayna merkezli NZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak-Eylül döneminde %29,1 düştü
20  Eki

Ukrayna’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %6,5 düştü