Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi Ocak-Eylül döneminde %23,1 düştü

Cuma, 23 Ekim 2020 14:49:56 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi yıllık bazda %23,1 düşerek 593.800 mt oldu. Söz konusu dönemde ülkenin silikomangan üretimi yıllık %29,3 düşüşle 448.000 mt olurken, ferromangan üretimi yıllık %54,1 artışla 98.730 mt oldu. Ocak-Eylül döneminde ülkenin ferrosilikon üretimi yıllık %20,4 düşüşle 44.880 mt olurken, mangan üretimi de yıllık %56,8 düşüşle 2.210 mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ukrayna’nın 943.500 mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 420.600 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi yılın ilk dokuz ayında yıllık %11,3 artışla toplam 1,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.