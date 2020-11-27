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Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi Ocak-Ekim döneminde %25,2 düştü

Cuma, 27 Kasım 2020 12:12:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi yıllık bazda %25,2 düşerek 644.500 mt oldu. Söz konusu dönemde ülkenin silikomangan üretimi yıllık %31,4 düşüşle 485.800 mt olurken, ferromangan üretimi yıllık %22,1 artışla 106.100 mt oldu. Ocak-Ekim döneminde ülkenin ferrosilikon üretimi yıllık %17,7 düşüşle 50.230 mt olurken, mangan üretimi de yıllık %56,5 düşüşle 2.460 mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ukrayna’nın 1.548 mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 468.300 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi yılın ilk on ayında yıllık %19,6 artışla toplam 1,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: BDT  çelik üretimi  hammaddeler  ferroalyaj  Ukrayna  üretim  |  benzer haberler »


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