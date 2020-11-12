Ukrayna’nın ferroalyaj sevkiyatları Ocak-Ekim döneminde %26,4 düştü

Perşembe, 12 Kasım 2020 16:53:03 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukrayna’nın ferroalyaj sevkiyatları yıllık bazda %26,4 düşerek 535.500 mt oldu. Değer bazında ise sevkiyatlar yıllık bazda %28,7 düşüşle 568,3 milyon $ olarak kaydedildi. Özellikle Hollanda ve Türkiye’ye yapılan ferroalyaj sevkiyatları toplam sevkiyatların sırasıyla %23,4 ve %13,8’ini oluşturdu.

Sadece Ekim ayında ise, Ukraynalı üreticiler yıllık bazda %24,1 artışla 47.040 ferroalyaj ihraç etti. Değer bazında bu ihracat yıllık bazda %28,2 düşüşle 45,9 milyon $ oldu.