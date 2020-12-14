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Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı Ocak-Kasım döneminde %25,4 düştü

Pazartesi, 14 Aralık 2020 17:26:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı yıllık bazda %25,4 düşerek 578.300 mt oldu. Değer bazında ise ihracat yıllık bazda %28,3 düşüşle 611,3 milyon $ olarak kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, özellikle Hollanda ve Çin’e yapılan ferroalyaj sevkiyatları toplam sevkiyatların sırasıyla %22 ve %13,9’unu oluştururken, Türkiye’ye yapılan sevkiyat ise toplam sevkiyatın %13,5’ini oluşturdu.

Sadece Kasım ayında ise, Ukraynalı üreticiler yıllık bazda %9,5 düşüşle 42.700 mt ferroalyaj ihraç etti. Değer bazında bu ihracat yıllık bazda %22,4 düşüşle 43,04 milyon $ oldu.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Ukrayna  çelik üretimi  ferroalyaj  BDT  |  benzer haberler »


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