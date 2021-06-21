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Ukrayna’nın demir cevheri ihracatının değeri Ocak-Mayıs döneminde 2,1 kat arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:29:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı, hacim olarak düşmesine rağmen değer bakımından önemli oranda yükseldi.

Buna göre, bu yılın ilk beş ayında Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı yıllık %1,8 düşüşle 18,5 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık 2,1 kat artışla 3,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Ukrayna’nın toplam demir cevheri ihracat değerinin %45,4’ünü oluşturan Çin ana satış rotası olmaya devam ederken, Çin’i %9,4 ile Çek Cumhuriyeti ve %8,4 ile Avusturya takip etti.

Yalnızca Mayıs ayında, Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı yıllık %26,4 artışla 4,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir cevheri ihracatı değer bakımından ise yıllık 2,9 kat artarak 788,4 milyon $ seviyesine yükseldi.


Etiketler: demir cevheri  Ukrayna  ith/ihr istatistikleri  BDT  hammaddeler  |  benzer haberler »


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