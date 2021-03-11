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Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %2 düştü

Perşembe, 11 Mart 2021 17:20:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Ukraynalı madencilik şirketleri yıllık bazda %2 düşüşle 7,08 milyon mt demir cevheri ihraç etti. Değer bakımından ise, küresel piyasada fiyatların artmasından dolayı, ülkenin demir cevheri ihracatı yılın ilk iki ayında yıllık bazda %99,2 artarak 1,07 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Çin, Ukrayna’nın toplam demir cevheri ihracat değeri içinde %40,4’lük payı ile söz konusu dönemde ülkenin başlıca demir cevheri tüketicilerinden biri olmaya devam etti. Bununla birlikte, Almanya ve Polonya ülkenin toplam demir cevheri ihracat değerinin sırasıyla %10,2 ve %9,5’ini oluşturdu.

Yalnızca Şubat ayında, Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı yıllık %3,9 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir cevheri ihracatı değer bakımından yıllık 2,1 kat artarak 568,5 milyon $ seviyesine yükseldi.


Etiketler: Ukrayna  hammaddeler  BDT  ith/ihr istatistikleri  demir cevheri  |  benzer haberler »


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