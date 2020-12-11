Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %14,4 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 15:18:46 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukraynalı madencilik şirketleri yıllık %14,4 artışla 41,8 milyar mt demir cevheri ihraç etti. Değer bakımından ise, ülkenin demir cevheri ihracatı yılın ilk 11 ayında yıllık bazda %16,6 artarak 3,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Çin, Ukrayna’nın toplam demir cevheri ihracat değeri içinde %60’lık payı ile söz konusu dönemde ülkenin en önemli demir cevheri tüketicilerinden biri olmaya devam etti. Bununla birlikte, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ülkenin toplam demir cevheri ihracat değerinin sırasıyla %8,9 ve %7’sini oluşturdu.

Yalnızca Kasım ayında ise, Ukrayna’nın demir cevheri ihracat sevkiyatları yıllık bazda %0,9 artışla 3,35 milyon mt oldu.