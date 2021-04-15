Ukrayna’nın çelik boru üretimi yılın ilk çeyreğinde %3,7 azaldı

Perşembe, 15 Nisan 2021 14:37:34 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basından edinilen bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde, Ukrayna’nın çelik boru üretimi yıllık bazda %3,7 düşüşle 203.00 mt oldu.

Söz konusu dönemde, Interpipe NTRP yıllık bazda %1 düşüşle 41.500 mt boru üretimi gerçekleştirdi, Interpipe NMPR ve Nico Tube ise sırasıyla yıllık %19,6 düşüşle 14.800 mt ve %2,6 düşüşle 67.800 mt üretim kaydetti. Öte yandan, 2020 yılının ilk çeyreğinde 100 mt çelik boru üretmiş olan Dniprovskiy Pipe Works bu yılın ilk çeyreğinde üretim yapmadı. Centravis ise söz konusu dönemde yıllık %10 düşüşle 4.500 mt boru üretimi gerçekleştirdi. Aynı dönemde Ukraynalı Trubostal’ın boru üretimi yıllık bazda sabit kalarak 500 mt olurken, Ilyich SW’nin üretimi %21,1 düşüşle 34.000 mt ve DMZ Kominmet’in üzerimi %23,3 artışla 40.200 mt seviyesinde kaydedildi.