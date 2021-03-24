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Ukrayna’nın çelik boru üretimi Ocak-Şubat döneminde %10,3 düştü

Çarşamba, 24 Mart 2021 15:22:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel kaynaklara göre, Ocak-Şubat döneminde Ukrayna’nın toplam çelik boru üretimi yıllık %10,3 düşüşle 123.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Interpipe NTRP yıllık %4,3 artışla 26.900 mt boru üretirken, Interpipe NMPP ve Interpipe Nico Tube’un boru üretimi sırasıyla yıllık %42,7 ve %20,1 düşüşle sırasıyla 6.700 mt ve 36.100 mt seviyelerinde yer aldı. Öte yandan, Dniprovskiy Pipe Works bu yılın Ocak-Şubat döneminde askıda kalırken, şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 100 mt çelik boru üretmişti. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Trubostal ve Centravis’in boru üretimi sırasıyla yıllık %33,2 ve %50 düşerek sırasıyla 200 mt ve 3.000 mt’a geriledi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu yılın ilk iki ayında Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun çelik boru üretimi yıllık %14,2 düşüşle 24.700 mt olurken, DMZ Kominmet söz konusu dönemde yıllık %13,8 artışla 25.500 mt boru üretimi gerçekleştirdi.


Etiketler: Ukrayna  üretim  borular  boru  BDT  |  benzer haberler »


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