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Ukrayna’nın çelik boru üretimi Ocak-Nisan döneminde %5,2 arttı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 16:01:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ukrayna’nın toplam çelik boru üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %5,2 artışla 289.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Interpipe NTRP ve Interpipe Nico Tube sırasıyla yıllık %13,4 ve %3,9 artışla 59.200 mt ve 99.800 mt çelik boru üretti. Interpipe NMPP’nin boru üretimi ise yıllık %23,8 düşüşle 99.800 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan, Dniprovskiy Pipe Works bu yılın Ocak-Nisan döneminde çalışmazken, şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 300 mt çelik boru üretmişti. Centravis’in boru üretimi söz konusu dönemde yıllık %10,4 düşüşle 6.000 mt’a geriledi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna merkezli Trubostal’ın çelik boru üretimi bu yılın ilk dört ayında yıllık %14,3 düşüşle 600 mt olurken, Ilyich SW’nun çelik boru üretimi yıllık %3,8 düşüşle 50.200 mt ve DMZ Kominmet’in ise yıllık %28,5 artışla 55.400 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ilyich  boru  borular  Interpipe  Ukrayna  çelik üretimi  BDT  |  benzer haberler »


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