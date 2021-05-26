Ukrayna’nın çelik boru üretimi Ocak-Nisan döneminde %5,2 arttı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 16:01:50 (GMT+3) | İstanbul

Yerel haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ukrayna’nın toplam çelik boru üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %5,2 artışla 289.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Interpipe NTRP ve Interpipe Nico Tube sırasıyla yıllık %13,4 ve %3,9 artışla 59.200 mt ve 99.800 mt çelik boru üretti. Interpipe NMPP’nin boru üretimi ise yıllık %23,8 düşüşle 99.800 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan, Dniprovskiy Pipe Works bu yılın Ocak-Nisan döneminde çalışmazken, şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 300 mt çelik boru üretmişti. Centravis’in boru üretimi söz konusu dönemde yıllık %10,4 düşüşle 6.000 mt’a geriledi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna merkezli Trubostal’ın çelik boru üretimi bu yılın ilk dört ayında yıllık %14,3 düşüşle 600 mt olurken, Ilyich SW’nun çelik boru üretimi yıllık %3,8 düşüşle 50.200 mt ve DMZ Kominmet’in ise yıllık %28,5 artışla 55.400 mt seviyesinde kaydedildi.