Ukrayna’nın çelik boru üretimi Ocak-Kasım döneminde %16,4 düştü

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukrayna merkezli üreticiler yıllık bazda %16,4 düşüşle 786.300 mt çelik boru üretimi gerçekleştirdi. Özellikle de Interpipe’ın çelik boru üretimi yılın ilk 11 ayında dörtte bir oranından fazla düşüş göstererek 478.600 mt seviyesinde yer alırken, Dniprovskiy Pipe Works söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 17.400 mt’a kıyasla yalnızca 300 mt çelik boru üretti. Aynı zamanda, Trubostal ve Centravis’in çelik boru üretimleri söz konusu dönemde yıllık bazda sırasıyla %42,3 ve %13 düşüş göstererek 1.500 mt ve 16.800 mt seviyelerinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukrayna merkezli Ilyich SW yıllık bazda %7 artışla 139.300 mt çelik boru üretirken, DMZ Kominmet’in çelik boru üretimi aynı dönemde yıllık %9,5 artışla 149.800 mt oldu.
Yalnızca Kasım ayında ise, Ulrayna’nın çelik boru üretimi Ekim ayında kaydedilen 83.000 mt’a kıyasla 77.400 mt seviyesinde kaydedildi.