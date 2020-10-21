Ukrayna’nın çelik boru üretimi Ocak-Eylül döneminde neredeyse dörtte bir oranında düşüş gösterdi

Çarşamba, 21 Ekim 2020 14:46:21 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna merkezli üreticiler yıllık bazda %24,3 düşüşle 621.800 mt çelik boru üretimi gerçekleştirdi. Özellikle de Interpipe’ın çelik boru üretimi yılın ilk dokuz ayında dörtte bir oranından fazla düşüş göstererek 385.400 mt seviyesinde yer alırken, Dniprovskiy Pipe Works söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 16.600 mt’a kıyasla yalnızca 300 mt çelik boru üretti. Aynı zamanda, Trubostal ve Centravis’in çelik boru üretimleri söz konusu dönemde yıllık bazda sırasıyla %40 ve %10,3 düşüş göstererek 1.200 mt ve 13.900 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna merkezli Ilyich SW yıllık bazda %13,7 düşüşle 111.600 mt çelik boru üretirken, DMZ Kominmet’in çelik boru üretimi aynı dönemde yıllık %1,5 düşüşle 109.400 mt oldu.

Yalnızca Eylül ayında ise, Ulrayna’nın çelik boru üretimi 83.000 mt seviyesinde kaydedildi.