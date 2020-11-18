Ukrayna’nın çelik boru ihracatı Ocak-Ekim döneminde %24,6 düştü

Çarşamba, 18 Kasım 2020 11:44:34 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukrayna merkezli çelik tesisleri yıllık bazda %24,6 düşüşle 400.800 mt çelik boru ihraç etti. Değer bakımından, ülkenin çelik boru ihracatı söz konusu dönemde yıllık %22,3 düşüşle 444,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Toplam boru ihracat sevkiyatlarının çoğunu 298.200 mt ile dikişsiz borular oluştururken, söz konusu ihracatın değeri 383 milyon $ oldu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yalnızca Ekim ayında ise, Ukrayna merkezli çelik üreticileri aylık bazda %0,5 artışla 42.100 mt boru ihracatı gerçekleştirirken, bu ihracatın değeri yıllık %12,5 düşüşle 40,6 milyon $ seviyesinde yer aldı.