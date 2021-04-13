Ukrayna’nın çelik boru ihracatı ilk çeyrekte %6,5 arttı

Salı, 13 Nisan 2021 10:15:56 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın ilk çeyreğinde, Ukrayna merkezli çelik tesisleri yıllık bazda %6,5 artışla 113.300 mt çelik boru ihraç etti. Değer bakımından, ülkenin çelik boru ihracatı söz konusu yıllık %1,8 düşüşle 128,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda Ukrayna, 100,4 milyon $ değerinde 76.800 mt dikişsiz boru ihracatı gerçekleştirdi bu genel boru ihracatının çoğunluğunu dikişsiz boru ihracatı oluşturdu.

Sadece Mart ayında ise Ukrayna merkezli çelik üreticileri yıllık %4,6 düşüşle 43.000 mt çelik boru ihraç etti. Değer bakımından, bu ihracat ülkenin yıllık %5,2 düşüşle 49,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.