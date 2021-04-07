Ukraynalı DMZ’nin üretimi Mart ayında arttı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 15:52:25 (GMT+3) | İstanbul

DCH Group’un bünyesinde bulunan Ukrayna merkezli kütük, uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Mart ayında üretimini bir önceki aya kıyasla artırmaya devam etti.

Buna göre, şirketin ham çelik üretimi %21,5 artarak 29.300 mt oldu. Öte yandan, şirketin pik demir üretimi aylık %13,8 artışla 25.800 mt seviyesinde yer aldı. Mart ayında şirket aylık %15,9 artışla 22.200 mt nihai mamul üretti.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise döneminde, DMZ 74.100 mt pik demir, 59.100 mt ham çelik ve 46.900 mt nihai mamul üretti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirketin üretimi geçtiğimiz yılın aynı döneminde askıya alınmıştı. Öte yandan, ilk üç ayda şirketin kok üretimi yıllık %37 artışla 120.300 mt oldu.